محمد صلاح يتحدث عن هدفه "الأفضل" ونهائي دوري الأبطال!

جهينة نيوز

تحدث نجم فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، المصري محمد صلاح، عن هدفه "الأفضل"، ونهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد فوزه رسميا بجائزة أفضل لاعب في ليفربول لشهر نيسان/أبريل.

وقال محمد صلاح بعد استلام الجائزة: "لقد كان شهرا رائعا لنا، كانت هناك مباريات هامة ونجحنا في حسمها وأنا سعيد بهذا".

وأضاف: "الآن لدينا مباراة واحدة قبل نهاية الدوري ونحن في نهائي دوري الأبطال وهذا أمر رائع".

وعن هدفه في مرمى تشيلسي، قال صلاح: "لقد كان واحدا من أفضل الأهداف التي سجلتها، كان هدفا رائعًا بالنسبة لي كما أنه ساعد الفريق على الفوز، وهذا أمر عظيم".

وكان صلاح سدد هدفه الأفضل في مرمى تشيلسي، في قمة مباريات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.

وبهذا الهدف، رفع محمد صلاح رصيده إلى 19 هدفا، محتلاً صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بالتساوي مع سيرجيو أغويرو نجم مانشستر سيتي.

يشار إلى أن محمد صلاح فاز بجائزة أفضل لاعب عن شهر أكتوبر/تشرين الأول ثم ديسمبر/كانون الأول، قبل أن يظفر بها للمرة الثالثة في شهر أبريل.