مزيد من صواريخ باتريوت الامريكية إلى الشرق الأوسط قلقا من إيران

جهينة نيوز

قررت الولايات المتحدة نشر المزيد من صواريخ "باتريوت" في الشرق الأوسط بعد تصاعد التوتر مع إيران والتهديدات المتبادلة.

ونقلت "رويترز" عن مسؤول أمريكي اليوم الجمعة تأكيده بأن القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان وافق على نشر جديد لصواريخ باتريوت في الشرق الأوسط، في أحدث رد من جانب الولايات المتحدة على ما تراه تهديدا متناميا من قبل إيران.

ويأتي هذا القرار بعد أن نشرت واشنطن حاملة طائرات ومجموعتها القتالية، ومن ضمن الخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية وصول قاذفات أمريكية من طراز B-52 ، إلى قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية في دولة قطر.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الأربعاء الماضي، فإن طائرة أمريكية من طراز B-52 ستنضم إلى القوات الأمريكية التي أرسلتها واشنطن إلى منطقة الشرق الأوسط، بسبب التهديدات الإيرانية، كما وصلت أمس الخميس حاملة الطائرات الأمريكية "إبراهام لنكولن" إلى منطقة الخليج.

وحذرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية من سمّتهم الأعداء من مغبة أي تحركات عدائية محتملة، مشددة على أنها ستواجَه برد مؤلم يبعث على الندم.