أبراج يوم السبت مع سمر عمران

مولود ١١/ ٥: يشده الانفتاح نحو الخيال والاعمال، بينما الاستقرار والصبر يثبتان قدمه في الواقع، لديه طاقة معلقة بين الجسر والأرض، اسلوب الحياة مليء بالخلق مع الكثير من الاتزان والتعقل والخدمة، سنة جيدة تساعدك على الكتابة واكتشاف نفسك في مواقع أخرى مثل عمل جديد، تخرج بانتصار مثل عقار او ميراث، سنة دافئة للحب فهو يدق الباب للبعض، سفر وبحث وتفتيش حتى تصل لهدفك، سنة فيها ارتباط وضمان للامان المالي

الحمل: نهار جيد لتخرج من المنزل وتلتقي بالاحبة وتستفيد من احداث محلية تروق لك، استعد لنبأ يسعدك ويقلب حياتك رأسا على عقب، آمال جديدة تطرق بابك وتزول بعض الغيوم التي تعكر سماءك لتعمل لقاءات مسلية وعلاقات مميزة، اهتمام بجمالية البيت، نهار اجتماعي للاطفال لتغامر ويكون صوتك مسموع في اكثر من مكان

الثور: تعرف كيف تستطيع مشاركة الغير في طاقتك بشكل افضل وخاصة مع العائلة، إبداع وتستطيع ان تكون بالمستوى المطلوب على مستوى العائلة، لا تلقي اللوم على أحد حتى لو اصطدمت بمواقف متشددة، تدخل بدوامة حاول ان تقطع الطريق على الاخرين، تستطيع اخذ قرار يخدم محيطك العائلي او العملي او الشخصي، مصالحك ومصالح الغير متداخلة مع بعضها، عرقلات وتأجيلات

الجوزاء: تتأمل وتفكر وتحصن ذاتك بالرفاهية المادية وحب النفوذ والسلطة والتفاخر، لان انجازات اليوم والحكمة ومساعدة الغير هي من اختصاصه، البعض يلبي دعوة اجتماعية ودعوات مهمة مع الآخرين بسبب التنقلات، هدف اليوم هو تسهيل الوسائل واصابة الهدف بالاتصالات واللقاءات, عنوان اليوم الحركة

السرطان: المواظبة على الانتاجية بطاقاتك لتحرير نفسك من القلق بسبب ان اطلاق العنان لمشاعرك قدر المستطاع للحصول على هدف مالي، تحصل على فرصة قادمة في الطريق، من جهود او نقاشات او تعويض، او فرصة نجاح معنوي او مادي، امورك. فيها هدايا او مكاسب او اسياء ضائعة تجدها

الأسد: تشعر بالتحسن على صعيد جسدي ونفسي، مواظبة واطلاق عنان لمشاعرك والنحصيل لك، تختلق الطاقة بأعجوبة كما تختلق اي شيء بإبداعاتك بسحر، ينطبق عليك لغز خاص لان القمر ببرجك، تتبنى قضية معينة تغوص فيها، تشارك مشاركة جماعية في سبيل إتمام هدفك المطلوب، انت من أكثر الأشخاص الذين لديهم طاقة ونشاط و انتعاش على صعيد جسدك وعقلك

العذراء: تشعر بالضغط، تباشر بخطوات صغيرة وعملية، كن حذرا مع الغير بالثقة بحدود متفاوتة، تصل للشك المباشر بأقصى سلبياته، يفضل ان تكون هادئا اليوم، نميمة واستسلام وانسحاب، اليوم انت عاطفي جدا وبالمقابل ليس هناك عطاء، لا تأخذ قرارات ودون أي شيء على الاوراق، حدسك الداخلي يمشي امورك مما يوقعك بمأزق

الميزان: حضورك مرغوب، تنجح طاقة عالية جدا، خدوم ولطيف ودبلوماسي ومستمع جيد لان الأصدقاء حولك، انت تكره الملل ولكن اليوم لا يوجد ملل بسبب الاصدقاء حولك، اجتماعات لقاءات دعوات، شفافية، نهار مدعوم ومميز وتشعر بتقدير الأصدقاء، تطلب أمنية

العقرب: تحديات على صعيد العمل، نقاط ضعفك هي عملك مع الغير والغرباء، فوضوية وإسراف، سلبيات وعدم استقرار بسب الغرباء والمسؤولين، سلط الضوء على جوانب حياتك، فقد يكون نهارك مبهم، او فيه عرقلات وتأجيلات، اثبت جدارتك بعملك، بإمكانك ان تجد فرصة عمل

القوس: تعيش اوقات مميزة وتحسم امر في جنيع قضاياك، منها التجارية والمالية، تسمع أخبار من بعيد او تسمع من يعرض عليك عمل، نهار مثمر، كلامك من فضة استغله لأن الوضع لصالحك، سيرّ أمورك القانونية وتحرر من القيود المفروضة عليك، يظهر إبداع شخصي وتبدع في كل الحقول التي تتطلب منك العقلانية، الحركة والالهام لك

الجدي: مشغول بإعادة تنظيم امورك المالية وتتبع برنامج، تتنازل وتسير جميع مهامك بهدوء، تغيير وتعويض وتسديد ديون، الحلول ضمن أطر معتادة تبعتد عن الأشياء الغامضة او الماضي، انتبه من مخالفة سير او يكون عندك مرافقة مريض، مطلوب منك العقلانية

الدلو: تركز على الشراكة سواء شراكة عمل او شراكة عاطفة، لكن لا ترمي انتقاداتك بصورة عشوائية، لطف الجو، خذ وأعط وتسلح بالأمل وانتبه لصحتك، يوم مناسب للعلاقات، كن هادئ لا تغلق الباب بسرعة، خيبة أمل وشيء يتعلق بالتشكيك مع الآخرين، الخصم أقوى منك، لحفظ الارتباط مع الشريك كن هادئ لان اليوم شيء يتعلق بالعرقلة والتأجيل

الحوت: حاول ان تصحى باكرا لان نهارك ابتدا بالعمل والتراكمات، بدات بالتراجع بالأعمال، لا تماطل لا تؤجل لا تغفل عن المواضيع التي تحبها وحاول ان تبقى منظما، رتب نشاطاتك المختلفة حسب الأولوية على وجه الخصوص، اطلب عون الآخرين وانتبه لصحتك، لا احد يساعدك في العمل