استشهاد طفل وإصابة اثنين بانفجار لغم من مخلفات الإرهابيين في البحدلية بريف دمشق

جهينة نيوز:

استشهد طفل وأصيب اثنان آخران اليوم جراء انفجار لغم من مخلفات التنظيمات الإرهابية في قرية البحدلية بمنطقة ببيلا بريف دمشق الجنوبي.

وذكر مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق أن لغما أرضيا انفجر بثلاثة أطفال أثناء لعبهم فوق كومة من الركام بجوار ساحة قرية البحدلية جنوب دمشق.

وأضاف المصدر: إن انفجار اللغم أدى إلى استشهاد طفل 11 عاما وإصابة طفلين آخرين11 و 10 أعوام اصابات خطيرة وجرى نقلهم إلى مشفى دمشق.

وتعمد التنظيمات الإرهابية قبل اندحارها أمام الجيش العربي السوري إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة بكثافة في المنازل والشوارع والمرافق العامة بهدف بث الرعب والخوف وعرقلة عودة المدنيين إلى ديارهم وإيقاع أكبر عدد من الضحايا.