فيديو - مظاهرات في دير الزور تصف ميليشيات قسد بالقتلة

جهينة نيوز:

تجددت مساء اليوم الاحتجاجات المنددة بممارسات وجرائم ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكية في عدة قرى وبلدات بريف دير الزور.

و ذكرت سانا أن أهالي مدينة البصيرة وقرى وبلدات أبو حردوب وذيبان والضمان والحوايج بريف دير الزور الشمالي خرجوا اليوم بمظاهرات تنديدا بممارسات ميليشيا “قسد” وجرائمها وطالبوا بطردها من مناطقهم بريف دير الزور.

و قالت مصادر أهلية “إن الاحتجاجات ضد ممارسات ميليشيا (قسد) المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكية تجددت اليوم في الريف الشمالي لدير الزور تنديدا بالمجزرة التي ارتكبتها ميليشيا (قسد) والاحتلال الأمريكي بحق المدنيين في بلدة الشحيل أمس وطالبت بخروج (قسد) من المنطقة”.

و أشارت المصادر إلى أن طيران التحالف الأمريكي حلق على علو منخفض في المناطق التي تشهد مظاهرات لترويع الأهالي.

ويشهد ريف دير الزور مظاهرات يومية من قبل الأهالي احتجاجا على إمعان مقاتلي “قسد” في التنكيل بالأهالي والتضييق عليهم والاعتداء عليهم بالرصاص الحي الذي تسبب باستشهاد وجرح العشرات منهم إضافة إلى عمليات الاعتقال التعسفية لكثير من أبناء القرى بريف دير الزور وارتهان هذه الميليشيا بالكامل لأوامر قوات الاحتلال الأمريكي .

وارتكب طيران التحالف الأمريكي وميليشيا “قسد” أمس مجزرة استشهد فيها 6 مدنيين من أهالي بلدة الشحيل بريف دير الزور الشمالي الشرقي.

سانا