10 أقراص روتي .. فضيحة جديدة للإمارات في اليمن

جهينة نيوز:

بعد أن سرقت البشر والحجر والشجر، وقتلت الأطفال واحتلت الأرض وعذبت سكان اليمن في معتقلاتها، ها هي الإمارات تبتكر أسلوباً جديداً لإفقار اليمنيين وإهانتهم عبر توزيع كوبونات "الروتي" على المناطق الأشد فقراً في اليمن، ما أثار غضب يمني واسع .

ولاقت صورة لنسخة من كوبون تابع للهلال الأحمر الإماراتي خاص بالمساعدات الإغاثية في شهر رمضان المبارك في اليمن موجة سخرية وسخط كبيرين بين أوساط اليمنيين.

ويظهر الكوبون الذي يحمل علم الإمارات وشعار الهلال الأحمر الإماراتي استلام 10 أقراص من الروتي (الخبز اليمني) في منطقة التحيتة التابعة لتهامة، الأشد فقرا في اليمن، على الساحل الغربي.

وأثار الكوبون التابع للهلال الأحمر الإماراتي الذي يحوي صرف 10 أقراص من الروتي حفيظة اليمنيين، واعتبروا ذلك إهانة وإذلال من قبل الإمارات التي تمارس أجندات استعمارية واحتلالها للسواحل والجزر اليمنية.

ونقل "الموقع بوست" اليمني عن المحامي والناشط الحقوقي توفيق الحميدي، رئيس منظمة سام للحقوق والحريات، قوله إن تلك الصورة إذلالا متعمدا تمارسه دولة الإمارات بحق الشعب اليمني.

وقال الحميدي: "10 أقراص روتي كوبون خيري للهلال الأحمر الإماراتي لأبناء التحيتة بمحافظة الحديدة، هؤلاء صيادون ممنوعون من الصيد بقرار إماراتي".

وأشار إلى أن الهلال الأحمر الإماراتي ثاني المنظمات الإغاثية التي تتلقي أموالا من الدول المانحة لأجل الأزمة الإنسانية في اليمن.

من جانبه، قال الصحفي عامر الدميني في تغريدة بحسابه على تويتر "اعتبر ذلك استهزاء واستحقار وإهانة لليمنيين".

وأضاف الدميني:" 10 أقراص روتي يوميا يصرفها هلال الإمارات للسكان في التحيتا بالحديدة خلال رمضان، كل هذا بعد أن سرقوا الأرض ومنعوا الصيد وعطلوا الموانئ"، حد قوله.

وأضاف: "ثم ستسجل هذه الأقراص كمنجز لزايد وعياله وإمارات الشر.. حتما يدور الزمن".

تسنيم - وكالات