باسيل:(إسرائيل) أعجز من أن تمد يدها على ثروات لبنان

جهينة نيوز:

أكد وزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل أن كيان الاحتلال الإسرائيلي أعجز من أن يمد يده على ثروات لبنان البحرية.

وبعد لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري لفت باسيل في تصريح له اليوم إلى أنهما بحثا موضوع الحدود البحرية والبرية ونسقا المواقف لتعزيز الموقف اللبناني والحفاظ على الحقوق اللبنانية بحرا وبرا ولا سيما في هذه المرحلة الصعبة.

وأضاف باسيل أنه فيما يخص ثروات لبنان فإن كيان الاحتلال الإسرائيلي “أعجز من أن يمد يده على ثرواتنا.. لذلك يجب ألا نعيش في الهلع فلا قدرة عنده على معادلة القوة الموجودة”.