توجيه الاتهام لطالبين بإطلاق نار في مدرسة بكولورادو الأمريكية اليوم

جهينة نيوز:

يعود طالبان أمريكيان إلى المحكمة، اليوم الجمعة، لتوجيه اتهامات رسمية لهما بعد أن أطلقا النار من مسدسين يدويين في مدرستهما بمنطقة دنفر في الأسبوع الحالي، مما أدى لمقتل زميل لهما وإصابة ثمانية آخرين.

وألقت الشرطة القبض على ديفون إريكسون (18 عاما) وأليك مكيني (16 عاما) بعد الواقعة التي حدثت يوم الثلاثاء بتهمة الاشتباه في ارتكابهما جريمة القتل من الدرجة الأولى و29 اتهاما آخر بالشروع في القتل. وفقا لـ "رويترز".

وخلال مثولهما بشكل منفصل أمام المحكمة، يوم الأربعاء الماضي، أمرت القاضية تيريزا سلاد في مقاطعة دوجلاس بأن يظلا بدون قيود لحين توجيه اتهامات رسمية لهما.

وقال المدعي العام المحلي جورج بروتشلر للصحفيين في أعقاب هذه الإجراءات إنه سيخطر المحكمة، اليوم الجمعة، إن كان سيوجه الاتهام لمكيني على أنه بالغ أم قاصر.

واتُهم الطالبان بفتح النار على زملائهما، يوم الثلاثاء، داخل فصلين مختلفين في مدرسة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في هايلاندز رانش التي تبعد نحو 40 كيلومترا جنوبي دنفر.

وحدث الهجوم بعد أقل من شهر من الذكرى العشرين لمذبحة مدرسة كولومباين الثانوية في ليتلتون التي نفذها طالبان قتلا 13 شخصا بالرصاص قبل أن يقدما على الانتحار.

ولا يزال ما حدث داخل مدرسة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات غير واضح وتواصل الشرطة التحقيق لمعرفة الدافع وراء الهجوم.