أبو الغيط قلق على مدارس و مشافي إدلب

جهينة نيوز:

إنضمت الجامعه العربية الى قائمة القلقين على مصير تنظيم القاعدة في إدلب بمزاعم القلق على المدنيين علماً بأن غالبية أهالي إدلب تم تهجيرهم من بيوتهم ليحل مكانهم الايغور و الاوزبك و الارهابيين متعددي الجنسيات و اسرهم

وكشف مسؤول في الجامعة العربية، أن الأمين العام أحمد أبو الغيط يتابع بقلق العمليات الحربية الجارية في إدلب ، وأنه متخوف من التبعات الإنسانية لهذه العمليات.

وقال السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن أبو الغيط يتابع بقلق التبعات الإنسانية للعمليات العسكرية في شمال غرب سوريا منذ نهاية الشهر الماضي، والتي تكثفت بصورة كبيرة خلال اليومين الماضيين، وما خلفته من ضحايا مدنيين بحسب زعمه، فضلا عن تدمير عدد من المنشآت المدنية كالمستشفيات والمدارس.

و أكد عفيفي أن "أية جهود لمكافحة الإرهاب تحظى بالتفهم اتساقا مع القرارات المتتالية الصادرة عن مجلس الجامعة في هذا الشأن، غير أن استهداف المدنيين أو خرق القانون الدولي أمر مرفوض ومدان، كما أنه لا يخدم هدف الاستقرار وجلب السلام إلى سوريا، مضيفا أن مواجهة الجماعات الإرهابية المتواجدة وسط أعداد كبيرة من المدنيين، كما هو الحال في شمال حماة وفي إدلب، ينبغي أن يأخذ في الاعتبار الكلفة البشرية العالية للضربات العسكرية، خاصة باستخدام الطيران.

و يذكر أن جامعه الدول العربية طلبت من الناتو قصف ليبيا و أدى ذلك الى مقتل ما يقارب من 200 الف مدني ولاتزال ليبيا تعيش تداعشات العدوان عليها قائمة حتى الآن.