روسيا بصدد ارسال مركبة روسية آوروبية الى المريخ

جهينة نيوز:

أعلنت وكالة الفضاء الروسية روسكوسموس إنه سيتم إطلاق البعثة الروسية الأوروبية للبحث عن آثار للحياة على المريخ ضمن برنامج “إكزومارس 2020” دون دخول صاروخ ناقل الأجواء الصينية.

ونقل موقع سبوتنيك عن مصدر في الوكالة قوله: “حاليا ووفقا لاتفاقية الإيجار الروسية الكازاخستانية لقاعدة بايكونور تطلق الرحلات بواسطة صاروخ ” بروتون إم” الناقل على طول طرق قياسية بميلين 6ر51 درجة و8ر64 درجة.

ولفت المصدر إلى أنه بعد التوافق مع الشركاء تم الاتفاق على إطلاق الصاروخ بميل 8ر64 درجة ما يعني أنه لن يدخل المجال الجوي الصيني.

وكانت السلطات الروسية أطلقت في ال14 من آذار عام 2016 من قاعدة بايكونور الفضائية الروسية صاروخ “بروتون إم” الذي يحمل على متنه إلى المريخ محطة إكزومارس 2016″ الروسية الأوروبية المشتركة والذي دخل حينها الصاروخ الحامل المجال الجوي الصيني.