للمرة الأولى.. أربعة أندية إنكليزية في نهائي أبرز بطولتين أوروبيتين

جهينة نيوز:

أحكمت الفرق الإنكليزية سيطرتها على البطولات الأوروبية لهذا الموسم بعد تأهل تشيلسي وأرسنال لنهائي الدوري الأوروبي ملتحقين بليفربول وتوتنهام اللذين وصلا إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وستكون هذه المرة الأولى التي ستلعب فيها أربع فرق إنكليزية في نهائي أبرز بطولتين أوروبيتين.

وتأهل ناديا تشيلسي وأرسنال لنهائي الدوري الأوروبي أمس الخميس بعد فوز أرسنال على فالنسيا الإسباني بـ 3-1 ذهابا و4-2 إيابا، وتفوق تشيلسي على ضيفه إينتراخت فرانكفورت الألماني بركلات الترجيح 4-3، بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وكان ليفربول وتوتنهام بلغا نهائي دوري أبطال أوروبا بطريقة دراماتيكية الأول بفوزه الساحق على برشلونة الإسباني برباعية نظيفة بعد خسارته ذهابا 0-3، والثاني على أياكس أمستردام الهولندي بعد تخلفه 0-1 على ملعبه ثم الفوز 3-2 خارج قواعده.

وسيتواجه تشيلسي وأرسنال في المباراة النهائية للدوري الأوروبي في الـ 29 من الشهر الجاري في العاصمة الأذربيجانية باكو، يعقبهما بعد 3 أيام لقاء ليفربول بتوتنهام هوتسبر في نهائي دوري أبطال أوروبا في العاصمة الإسبانية مدريد.

وأثارت أندية البريميرليغ الجدل الصيف الماضي بعد انتهاء الميركاتو الصيفي وإتمام صفقات باهظة، وترددت تساؤلات حول جدوى دفع هذه المبالغ للتعاقد مع هؤلاء اللاعبين.

وكشفت الإحصائيات وفق موقع (روسيا اليوم) أن الأندية الإنكليزية تجاوزت حاجز المليار يورو لتدعيم صفوفها بالعديد من الصفقات الجديدة، إذ بلغت قيمة إنفاقها في الميركاتو الصيفى مليار يورو و131 مليونا، ليكون الرد بوصول أربعة فرق إلى نهائيات بطولتي أوروبا.

وتصدر ليفربول قائمة الأندية الإنكليزية الأكثر إنفاقا بإجمالي 182 مليون يورو، يليه تشيلسي بإنفاق 137 مليون يورو، ثم وست هام في المركز الثالث بـ95 مليون يورو، ثم مانشستر يونايتد بإنفاق 82.7 مليون، يليه أرسنال بـ79 مليون يورو بالتساوي مع ليستر سيتي.

وعلى الصعيد الصفقات الأغلى في الميركاتو الصيفي بإنكلترا، يأتي الحارس الإسباني كيبا في الصدارة بتعاقده مع تشيلسي قادما من أتليتك بيلباو مقابل 80 مليون يورو، ثم الحارس البرازيلي أليسون بيكر بانضمامه لليفربول قادما من روما مقابل 75 مليون يورو، ولاعب وسط الميدان الغيني نابي كيتا، انتقل إلى ليفربول، في صفقة قدرها 62 مليون يورو.

وكانت صفقة لاعب وسط الميدان الإيطالي جورجينهو، انتقل من نابولي إلى تشيلسي، في صفقة قدرها 59 مليون يورو، أيضا من أبرز الصفقات إضافة للاعب وسط الميدان البرازيلي فابينهو الذي انتقل من موناكو إلى ليفربول، في صفقة قدرها 46 مليون يورو.