أكثر من عشرة ملايين توقيع تطالب بإطلاق إجراءات عزل ترامب

جهينة نيوز:

قدم برلمانيون ديمقراطيون ومنظمات في واشنطن عرائض وقعها أكثر من عشرة ملايين شخص يطلبون فيها من الكونغرس إطلاق إجراءات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكرت وكالة فرانس برس أن النائبين رشيدة طليب وآل غرين وممثلي عدد من المنظمات بينها (موف اون وويمنز مارش) عرضوا أمام مبنى الكونغرس مفتاح “USB” يتضمن هذه العرائض.

وأمام لوحة كتب عليها “ترامب يجب أن يرحل” قال غرين: “لدينا بين أيدينا عشرة ملايين سبب لأن نكون هنا اليوم”.

من جهتها قالت رشيدة طليب التي تدعو إلى إقالة ترامب منذ أشهر “في مواجهة هذه الحقبة القاتمة لبلدنا .. حان الوقت من وجهة نظري للكفاح”.

وكانت طليب العضو في مجلس النواب قدمت مشروع قرار يدعو اللجنة القضائية إلى التحقيق لمعرفة ما إذا كان الرئيس ارتكب أفعالا تبرر بدء إجراءات لعزله.

وأكدت رئيسة مجلس النواب الأميركي الديمقراطية نانسي بيلوسي في تغريدة على تويتر أمس أن الولايات المتحدة تمر بـ أزمة دستورية بسبب رفض ترامب التعاون مع التحقيقات العديدة التى تجريها لجان فى الكونغرس.

وقال غرين: “لا يمكننا أن نقول إننا نواجه أزمة دستورية ثم لا نفعل شيئا” مضيفا: “علينا العمل على العزل.. لنترك مجلس الشيوخ يفعل ما يريد وعلينا أن نفعل ما يجب علينا فعله”.

وانتهج ترامب منذ وصوله إلى البيت الأبيض عام 2017 سياسات رعناء تنتهك القوانين والمواثيق الدولية ولا سيما فيما يتعلق بالانسحاب من العديد من الاتفاقيات الدولية ما اثار موجة من الانتقادات الحادة والغاضبة خارج الولايات المتحدة وداخلها إزاء نهج ترامب الذي يصر رغم كل ذلك على الاستمرار بسياساته وقراراته المثيرة للجدل.