مؤسس "أمازون" يعلن عن "مركبة" ستمهد الطريق إلى الفضاء لأجيال المستقبل

جهينة نيوز:

أعلن جيف بيزوس، مؤسس شركة "أمازون" وأغنى شخص في العالم، عن رؤيته الشاملة لمستقبل الإنسانية في الفضاء، وحدد خططاً لشركته الفضائية، Blue Origin، وكيف ستمهد الطريق إلى الفضاء لأجيال المستقبل، مع كشفه عن المركبة الفضائية لنقل المعدات والبشر إلى القمر بحلول عام 2024.

وقال بيزوس خلال عرض تقديمي لوسائل الإعلام وصناع الفضاء: "هذه المركبة ستذهب إلى القمر"، وأضاف أن القمر مكان جيد لبدء التصنيع في الفضاء بسبب أن جاذبيته أقل من الأرض، كما أن استخراج الموارد من القمر يتطلب طاقة أقل بمقدار 24 مرة مقارنةً بالأرض.

وبدا كلامه مشابهاً للكلام الذي ألقاه مؤسس شركة سبيس إكس SpaceX، إيلون ماسك، في مؤتمر دولي للفضاء في عام 2016، حيث كشف ماسك لأول مرة عن تصميم لصاروخ كبير جداً، بالإضافة إلى خططه لملايين البشر للعيش على المريخ، وجعل الكوكب نابضاَ بالحياة.

ويعتقد جيف بيزوس وإيلون ماسك أن الخطوة الأولى يجب أن تنطوي على تخفيض حاد في تكلفة الوصول إلى الفضاء، وهذا هو السبب في أن كل من SpaceX، وBlue Origin، تمتلكان صواريخ كبيرة قابلة لإعادة الاستخدام.

وتعد مسألة إعادة استخدام الصواريخ إحدى التطورات الرئيسية في صناعة الفضاء، حيث تتطلع الشركات إلى تقليل تكلفة إرسال البشر والأقمار الصناعية والتجارب إلى الفضاء.