غوايدو يعلن جاهزيته لقبول تدخل عسكري أميركي في فنزويلا

جهينة نيوز:

أعلن رئيس البرلمان الفنزويلي السابق "زعيم المعارضة"، خوان غوايدو، اليوم الجمعة، جاهزيته لقبول تدخل عسكري أميركي للمساعدة في التعامل مع الوضع السياسي الطارئ في بلاده.

وقال غوايدو في مقابلة مع صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية اليومية: "إذا اقترح الأميركيون تدخلا عسكريا فسأقبله على الأرجح".

ولجأ مشرعان فنزويليان لسفارتين في كاراكاس أمس الخميس، فيما تشن حكومة الرئيس الحالي، نيكولاس مادورو، حملة على حلفاء غوايدو الذين أيدوا محاولته لإشعال ثورة في الشوارع الأسبوع الماضي.

واعتقلت الاستخبارات الفنزويلية الأربعاء الماضي إدغار زامبرانو، نائب رئيس الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة، في خطوة استنكرها على الفور رئيس الجمعية خوان غوايدو ودول من أميركا اللاتينية.