الدفاع الأمريكية: القذائف التي أطلقتها كوريا الشمالية كانت باليستية

جهينة نيوز:

أكدت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" إن عمليات الإطلاق التي قامت بها كوريا الشمالية في وقت سابق يوم الخميس كانت قذائف لصواريخ باليستية متعددة، وتراوح مدى إطلاقها أكثر من 300 كيلومتر وسقطت في المحيط.

وكانت رؤساء هيئة الأركان في كوريا الجنوبية إن بيونغ يانغ أطلقت وابلاً من الصواريخ قصيرة المدى غير المحددة باتجاه بحر اليابان اليوم السبت.

وقالت هيئة الأركان في بيان لها إن كوريا الشمالية "أطلقت عددا من الصواريخ مجهولة الهوية من بلدة ونسان الواقعة على الساحل الشرقي في الاتجاه الشمالي الشرقي، بحسب وكالة "يونهاب".

وأضافت الهيئة أن مدى الإطلاق تراوح بين 70 كيلومترا و100 كيلومتر، مشيرة إلى أن "سلطات كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تقومان بتحليل تفاصيل عملية إطلاق الصواريخ".

وكانت تلك أول مرة تطلق فيها كوريا الشمالية صواريخ منذ إطلاقها صاروخا باليستيا عابرا للقارات في تشرين الثاني 2017 قبل إعلان استكمال بناء قوتها النووية وتلويحها بغضن زيتون لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وتعهد زعيمها كيم جونج أون بألا يجري بعد الآن تجارب لأسلحة نووية أو صواريخ باليستية عابرة للقارات ولكن كوريا الشمالية أجرت اختبارات لأسلحة أخرى بعد ذلك.