الصين: "سنضطر لاتخاذ تدابير انتقامية" ردا على قرار واشنطن بزيادة الرسوم الجمركية

جهينة نيوز:

أعربت الصين عن أسفها لقرار الولايات المتحدة بزيادة الرسوم الجمركية على بضائعها بقيمة 200 مليار دولار، مشيرة إلى إنها سترد على ذلك.

وأفادت وزارة التجارة الصينية في بيان نشر على موقعها: "الصين تعرب عن أسفها لزيادة الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على بضائعها بقيمة 200 مليار دولار من 10% إلى 25%"، وأضافت: "سنضطر لاتخاذ تدابير انتقامية".

ودخلت زيادة أمر بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب للرسوم الجمركية على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار إلى 25% حيز التنفيذ اليوم الجمعة مما يفاقم التوتر بين الولايات المتحدة والصين في الوقت الذي يجري فيه الطرفان محادثات لمحاولة إنقاذ اتفاق تجاري.

وفي ضوء عدم اتخاذ إدارة ترامب أي تحرك لوقف الزيادة، فرضت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية الرسوم الجمركية الجديدة بقيمة 25%على الشحنات المستهدفة بالزيادة القادمة من الصين إلى الولايات المتحدة بعد الساعة 12:01 بتوقيت الولايات المتحدة اليوم الجمعة.