العثور على أحفورة ديناصور من ذوات الأجنحة والريش عاش قبل 163 مليون سنة..!

جهينة نيوز:

أكد علماء أن أحفورة عثر عليها شمال شرقي الصين لديناصور من ذوات الأجنحة والريش، تمثل تحولا ملحوظا، وإن كان قصير الأجل، في الفكرة السائدة عن تطور الطيران وظهور الطيور.

وعاش الديناصور المسمى "أمبوبتيركس لونغيبراتشيوم" قبل 163 مليون سنة خلال العصر الجوراسي، وكان يطير بواسطة جناحين من الجلد مدعومين بعظم رسغ طويلة، ومختلفين كثيرا عن الأجنحة ذات الريش المميز للطيور.

وقبل أن ينجح رائدا الطيران أورفيل وويلبر رايت (الأخوان رايت) في التحليق بأول طائرة، حاول آخرون الطيران بواسطة معدات طيران تجريبية.

وكانت هناك فترة مماثلة من محاولات الطيران بين الديناصورات، قبل أن تتطور أنواع صغيرة منها من ذوات الريش، لتصبح أول طيور قبل حوالي 150 مليون سنة.

وعلى عكس الطيور، كان للديناصور "أمبوبتيركس" جناحان غشائيان مثل الديناصور الطائر الذي ظهر قبل قرابة 230 مليون سنة، ومثل الخفافيش التي ظهرت قبل حوالي 50 مليون سنة.

وكانت أحفورة الديناصور "أمبوبتيركس" التي عثر عليها مزارع محلي في مقاطعة لياونينغ، في حالة جيدة، إذ تزخر بتفاصيل نسيج ناعم مثل أغشية الجناحين والريش الشائك حول الجسم، حيث لم يكن لديه الريش الطويل والقوي المميز للطيور.

و"أمبوبتيركس" هو ثاني ديناصور معروف له جناحان غشائيان بعد الديناصور"يي تشي"، الذي عاش قبله بنحو مليوني إلى 3 ملايين سنة، وعثر على أحفورته التي أعلن عنها العام 2015، على بعد 80 كيلومترا