طهران: واشنطن لن تجرؤ على القيام بعمل عسكري ضدنا

الجمعة, 10 أيار 2019 الساعة 12:27 | سياسة, عالمي

طهران: واشنطن لن تجرؤ على القيام بعمل عسكري ضدنا

جهينة نيوز:

قال نائب قائد الحرس الثوري الإيراني يد الله جواني، إن طهران لن تجري محادثات مع الولايات المتحدة وإن واشنطن "لن تجرؤ على القيام بعمل عسكري ضدنا"، وفقا لوكالة تسنيم.

وحث الرئيس الأميركي دونالد ترامب القيادة الإيرانية على التحاور معه بشأن التخلي عن برنامج طهران النووي وقال إنه لا يستطيع أن يستبعد مواجهة عسكرية في ظل تصاعد التوترات بين البلدين.

ونقلت تسنيم عن يد الله جواني نائب قائد الحرس للشؤون السياسية قوله إنه "لن نجري محادثات مع الأميركيين.. الأميركيون لن يتجرأوا على القيام بعمل عسكري ضدنا".


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