الرسوم الأميركية على الصين تدخل حيز التنفيذ

جهينة نيوز:

دخلت زيادة أمر بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب للرسوم الجمركية على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار إلى 25% حيز التنفيذ الجمعة، وقالت بكين إنها سترد، مما يفاقم التوترات في الوقت الذي يجري فيه الطرفان محادثات في محاولة أخيرة لإنقاذ اتفاق تجاري.

وقالت وزارة التجارة الصينية إنها "تأسف بشدة" للقرار الأميركي، مضيفة أنها ستتخذ الإجراءات المضادة الضرورية، دون أن تذكر تفاصيل.

تأتي زيادة الرسوم في وسط محادثات تمتد يومين بين كبار المفاوضين الأميركيين والصينيين في مسعى لإنقاذ اتفاق متعثر يهدف إلى إنهاء الحرب التجارية المستمرة منذ 10 أشهر بين أكبر اقتصادين في العالم.

وتحدث نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي والممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين لمدة 90 دقيقة الخميس ومن المتوقع أن يستأنفوا المحادثات الجمعة.