90% من سكان إسطنبول يلغون "حجوزات الرحلات الصيفية" بعد قرار إعادة الاقتراع

جهينة نيوز:

عمدت غالبية سكان مدينة إسطنبول التركية إلى إلغاء حجوزات رحلات الصيف، خلال حزيران المقبل، بعد أن ألغت السلطات نتائج انتخابات بلدية المدينة، في خطوة أثارت غضباً محلياً وعالمياً.

وقال رئيس اتحاد وكالات السفر التركية، فيروز بايليكايا، إنه بعد أن أمرت اللجنة العليا للانتخابات بإعادة الاقتراع في بلدية إسطنبول في 23 حزيران المقبل، ألغى أو عدّل 90% من سكان المدينة حجوزات الرحلات الصيفية، وفق ما نقلت صحيفة "حرييت" عن وكالة "الأناضول" التركية.

وتأتي تلك الخطوة بهدف المشاركة في الانتخابات البلدية المعادة.

وكانت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا ألغت، الاثنين، نتائج الانتخابات البلدية التي أجريت في 31 آذار، بعد اتهامات من الحزب الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان بحدوث "فساد خطير" في فرز الأصوات.