أبراج اليوم الجمعة مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص

مولود ١٠/ ٥: أكثر المواليد اندفاعا وطيبة، لديهم هالة جذابة، عاطفي، لديه لسان لا يرحم، يقف إلى جانب المظلوم، يقول لا ثم يتحول للفعل، يحب ان يعيش ببحبوحة، اجتماعي، يحب الناس، يزرع ابتسامة على وجه الحاضرين، عمل ونجاح وتسهيلات وتجدد وتغيير بالأشهر القادمة والأوفر حظاً هي بانطلاقتك ومبادرتك لتصل بالحب ولتحافظ على حبك ولتتسلح بالحكمة ولتحافظ على مكانتك، هذه السنة لك مكانة، سفر وانطلاقة ونوع من الميراث يتحقق، تعويض مالي قديم تحصل عليه، تغييرات كبيرة

الحمل: عطش للمغامرة والتغيير وتخوض مغامرات وتجارب، لا تستسلم للافكار، حاول ان تجرب مهمة واحدة ونفذها، تلعب دور مميز وناجح، نهار مرضي وفرصة مالية في طريقها إليك، انت بحاجة للهو والتسلية، يوم جيد وصوتك مسموع

الثور: مشفول بأمور عائلية، حاول ان تحل أي خلاف وطي صفحة جديدة، يستسحسن ان تخصص وقت لإعادة ترتيب أمورك العائلية، تقرب المسافة بينك وبين عائلتك، كن حذرة من خطأ في قرار او تفكير يكون عفوي او اعتباطي، انتبه للامور البيتية والعائلية

الجوزاء: معظم التأثيرات الفلكية تدور لصالحك وتصب في مسارك، يوم جيد لعمل لقاءات واتصالات، يوم جيد وإيجابي لتطبق أفكارك وتناقش قدراتك، لا تتفرد برأيك لتسمع خبر سار، يوم مناسب للدراسة وتعزيز علاقاتك بمحيطك من ميراث واخوة وجيران او لحل مشكلة مع الاخوة والجيران

السرطان: راحة نفسية وأعصاب هادئة مما يسمح لك باستغلال فرصة هامة اذا عرفت كيف تتصرف، لا تبخل على نفسك وتسلح بالابتسامة والكلمة الناعمة لان الكلمة لك، تخف بعض المشاكل التي مرت في اليومين الماضيين، تسمع خبر يخص الامور المادية

الأسد: القمر ببرجك تدفع بمصالحك، يوم جيد لانطلاقة بنفسية وجسدية وتوسع دائرتك، نهار يحمل إشارة لتنطلق بمشروع جدي كبير، يحرك عجلة العمل عندك، تحمل على فرصة معنوية ومادية وتكون سعيد بخطواتك، يوم جيد للتقلبات التي كانت سابقا، طاقة ونشاط

العذراء: تواجه التحديات بقوة ارادتك مما يخلق لك مشكلة، نهارك يحمل تأجيل وعرقلة، لا تفقد الامل ولا تسمح للملل ان يتسلل إلى علاقاتك، حاول ان تكون هادئ حتى لا تراودك أفكار ووساوس تتلاعب فيك، ارباك وعتب، نهار متعب لكن الحظ لا يتخلى عنك

الميزان: يوم واعد بالانتصارات، تجد نفسك مسرور بسماع خبر وعرض مميز، تفرح لتأييد، نهار يحمل لغة جديدة، تجتمع مع الأصدقاء، يستهويك التجدد، امان وراحة

العقرب: تركز على عملك، أنت بفترة تتارجح انتبه من الضغوطات، لا تدخل بالمجهول، كن متحفظا على ما هو أساسي ومفيد لك، لا تراهن على الحظ، تثبت جدارتك وأمانتك، لا تهمل الجانب العاطفي لا تهمل الشريك، لديك نظرة مريحة نخو الحياة، تبحث عن فرص عمل مع الغرباء

القوس: نشاط ونجاح وسفر اتصالات، نهار جيد لتصحح أخطاء، الحظ يساعدك بالمشاغل القانونية، تغيرات طالما فكرت بها، يوم جيد تتجه نحوك الطاقة فاعرف كيف تستغلها، يوم مناسب لشرح وجهة نظرك، يوم لاستقبال الزوار او توديعهم

الجدي: توظيفات مالية وأمور مالية، مشاكل عائلية تجد لها حلولا، تجد حلولا وتصحح حساباتك، احذر التسرع يجب ان تستشير لا تتورط بسبب المجازفات، انتبه من عمل معروف واذا عملته حاول ان تنشره، انتبه لصحتك وكن عمليا اليوم لان وجهة نظرك تخص الامور المالية المشتركة او الفواتير

الدلو: نهارك يشبه الأمس، ركز على الشراكة لا تفرط بطاقاتك وتجنب المشاحنات وكن صاحب روح رياضية، لا تنسى ان تتعلم تقبل أخطاء حتى لو تراكمت المشاكسات، الدواء ينشط لك جسمك، انتبه لصحتك اكثر

الحوت: من البديهي أن تفكر كيف تنهي أعمالك المتراكمة، الأضواء على أسلوب عملك، لا تؤجل ولا تماطل، لا تستعمل القهر لنفسك او لغيرك، تنفس الصعداء وخذ قسطا من الراحة، ابتعد قدر الإمكان من المشاكل التي تؤثر على أعمالك، كن متسامحا وعزز علاقاتك مع الأحبة، أخبار قد تزعجك، عمل كثير وتنقلات