منظمة العفو الدولية: “اتهامات” ابو ظبي لثمانية لبنانيين مفبركة  

جهينة نيوز

اعتبرت منظمة العفو الدولية أن محاكمة السلطات الاماراتية لثمانية لبنانيين موقوفين لديها بتهمة “الإرهاب” هي محاكمات “جائرة” كونها تستند إلى اعترافات أجبر المتهمون على الإدلاء بها تحت “التعذيب”.

ووصفت المنظمة الاتهامات الموجهة إليهم بزعم تشكيل خلية والتخطيط لتنفيذ هجمات في الإمارات بناء على أوامر من حزب الله بأنها اتهامات “ملفقة”.

وقالت الباحثة في المنظمة سيما والتينغ لوكالة فرانس برس “تعرض هؤلاء الرجال للتعذيب. وأجبروا على الإدلاء باعترافات”. مشيرة إلى أن المعتقلين “قضوا سنوات طويلة في الإمارات لكنهم اليوم ممنوعون من رؤية أقاربهم أو حتى محاميهم بطريقة منتظمة”.

وتقول الوكالة الفرنسية ان أحد المتهمين ويدعى عبد الرحمن طلال شومان عاش في الإمارات لأكثر من 15 عاما. وكان يعمل كمشرف على الأمن والسلامة لدى “خطوط طيران الإمارات”. وفي الثالث من نيسان/أبريل. وخلال جلسة أمام دائرة أمن الدولة في محكمة الاستئناف الاتحادية. روى شومان كيف تعرض مرة للتعذيب على مدى ست ساعات وأجبر على التوقيع على وثيقة اعتراف لم يسمح له أبدا بالاطلاع على مضمونها. وفق

المنظمة.

وقالت والتينغ “من الواضح إنها (الاتهامات) مفبركة. وهذه محاكمة جائرة ضد أشخاص صودف أنهم شيعة من جنوب لبنان”. داعية المحكمة إلى الاعتراف بأن المحاكمة غير عادلة وإطلاق سراح المعتقلين الثمانية.

المصدر: وكالات