شركة عربية تهرّب كميات كبيرة من الذهب السوداني

جهينة نيوز

تمكنت قوات الدعم السريع السودانية من ضبط طائرة تابعة لشركة عربية وهي بصدد تهريب كميات كبيرة من الذهب في ولاية نهر النيل.

ولم تكشف السلطات السودانية تبعية الشركة لأنها أكدت أنها فتحت تحقيقا في الواقعة.

وأتى ضبط الطائرة في إطار الدور الذي تقوم به قوات الدعم السريع لـ"حماية الاقتصاد الوطني، وحفظ مكتسبات البلاد وثرواتها" بحسب بيان للقوات المسلحة السودانية.

ولم يرد في البيان تحديد بلد الشركة المتهمة بتهريب الذهب كما لم تذكر الكمية المصادرة من ضبط الطائرة.

و نشرت قوات الدعم السريع السودانية الصور الأولى لطائرة تابعة لشركة عربية كانت بصدد تهريب كميات كبيرة من الذهب في ولاية نهر النيل، و صور للذهب الذي تمت مصادرته.