احتفال في حلب بالذكرى الـ74 للنصر على النازية في الحرب العالمية الثانية  

جهينة نيوز

أقيم اليوم في نادي ضباط حلب احتفال بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين للنصر على النازية في الحرب العالمية الثانية.

وتم خلال الاحتفال وضع أكاليل الزهور على نصب الشهداء والجندي المجهول والوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء الجيشين السوري والروسي وعزف النشيد الوطني للبلدين الصديقين.

كما جرى عرض فيلم قصير عن انتصار الجيش الروسي على النازية وتكريم عدد من أسر الشهداء الروس والسوريين وعدد من ضباط الجيشين العربي السوري والروسي.

وعبر عدد من ذوي الشهداء عن شكرهم لهذه المبادرة الطيبة من الأصدقاء الروس والدعم الكبير لتعزيز صمودهم في مواجهة ما تتعرض له سورية على يد الإرهاب فيما أكد عدد من المواطنين الروس المقيمين في حلب أنهم جاؤوا للمشاركة في هذه الاحتفالية لاستذكار انتصار بلدهم على النازية بفضل الدماء التي قدمها الجيش الروسي فداء لبلدهم.

وقال ممثل مركز التنسيق الروسي في حميميم فارونين روسلان فيتروفتش “نقف اليوم في صف واحد لحماية مستقبل الانسانية وتقديم التضحيات لحماية شعوبنا” مؤكدا الاستمرار بتقديم الدعم لسورية في مواجهة قوى الشر والارهاب التي تستهدفها.

ولفت أمين فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي فاضل نجار إلى تزامن الاحتفال بالنصر على النازية مع الاحتفال بذكرى شهداء أيار في سورية الذين كانوا قرابين للنصر لافتا إلى أن روسيا الاتحادية كانت على الدوام تناصر الحق كما هي الآن تحارب الإرهاب مع سورية نيابة عن دول العالم.

شارك في الاحتفال حسين دياب محافظ حلب والدكتور مصطفى افيوني رئيس جامعة حلب والدكتور معد مدلجي رئيس مجلس مدينة حلب والقنصل الأرميني في حلب