الجمارك تضبط كميات من الأسلحة والذخائر والأحزمة الناسفة  

جهينة نيوز

في إطار الحد من العبث بالأمن الوطني ومكافحة التهريب ضبطت المديرية العامة للجمارك كميات من الأسلحة والذخائر والأحزمة الناسفة من مخلفات الإرهابيين في ريف دمشق.

وأشار مدير مديرية مكافحة التهريب في إدارة الجمارك غياث حمدان في تصريح للصحفيين اليوم إلى أنه بعد ورود معلومات إلى مديرية الجمارك العامة قام عناصر مديرية مكافحة التهريب بضبط مستودع للأسلحة والذخائر المتنوعة من مخلفات المجموعات الإرهابية في إحدى التلال بريف دمشق.

ولفت حمدان إلى أن الأسلحة المضبوطة تضمنت بنادق آلية ورشاشات وقواذف “ار بي جي” وعبوات ناسفة محلية الصنع وأحزمة ناسفة وقواذف محمولة على الكتف وقنابل وأجهزة اتصال فضائي وكمية كبيرة من الذخائر المتنوعة.

وبين حمدان أن هذه العملية تندرج في إطار دور المديرية العامة للجمارك في مساعدة الجهات المختصة لضبط أي أعمال تضر بالامن الوطني والمجتمع إضافة إلى دورها في حماية الاقتصاد الوطني.

وتكثف المديرية العامة للجمارك من حملاتها ودورياتها الجمركية في جميع المحافظات لمكافحة البضائع المهربة وذلك بهدف حماية الاقتصاد والأمن الوطني والصناعة المحلية.