كتل نيابية عراقية تدين إحراق الطائرات الأميركية لحقول زراعية

جهينة نيوز

أدانت كتل نيابية عراقية اليوم قيام الطائرات الأميركية بإحراق الحقول الزراعية في محيط قاعدة ماجد التميمي العسكرية وجزيرة تكريت بمحافظة صلاح الدين شمال العراق.

وأعرب رئيس تجمع السند الوطني النائب أحمد الأسدي عن إدانته الشديدة لما تسببت به الطائرات الأميركية من حرائق هائلة وتدمير مساحات كبيرة من الحقول الزراعية بسبب إلقائها أقراصاً حرارية في محيط هذه المناطق مشدداً على أن “هذا العمل يعد تجاوزاً على السيادة العراقية ويستوجب فتح تحقيق ومطالبة القوات المعتدية بتعويضات للأضرار التي لحقت بالأراضي الزراعية”.

واستنكرت كتلة ائتلاف دولة القانون الاعتداء الأميركي ووصفته بأنه يندرج ضمن عملية ممنهجة لاستهداف القواعد العسكرية العراقية.

وقال النائب عن الكتلة كاطع الركابي في بيان تسلمت سانا نسخة منه إننا “نستنكر هذا الاعتداء ونعتبر هذا الأمر يندرج ضمن عملية ممنهجة لاستهداف القواعد العسكرية العراقية في تجاوز سافر على سيادة العراق وأراضيه وقواته المسلحة”.

من جهته طالب النائب عن تحالف سائرون رعد حسين الرئاسات العراقية الثلاث بتقديم احتجاج رسمي شديد اللهجة للسفارة الأميركية بشأن تكرار الاعتداءات التي تقوم القوات الأميركية ضد سيادة العراق مؤكداً أن البرلمان العراقي لن يقف مكتوف الأيدي بشأن ذلك.

وأشار حسين إلى أن “مجلس النواب سيعمل على إقرار مشروع قانون إخراج القوات الأجنبية وبالأخص القوات الأميركية”.

وكانت قيادة عمليات صلاح الدين أكدت اليوم أن الطيران الأميركي هو المتسبب في الحريق الذي اندلع بمحيط قاعدة ماجد التميمي (سبايكر) العسكرية مشيرة إلى أن “الحريق حدث بسبب إطلاق طائرة مروحية أميركية مشاعل حرارية على الأعشاب”.