صباغ: فلسطين ستبقى قضيتنا ولا مساومة على حقوق شعبها

جهينة نيوز

أكد رئيس مجلس الشعب حموده صباغ ضرورة التنسيق مع الجمعية البرلمانية المتوسطية في المؤتمرات الإقليمية والدولية في مختلف الأنشطة التي تصب في خدمة القضية الفلسطينية وحقوق الشعب العربي.

وأشار صباغ خلال لقائه اليوم بلال قاسم عضو المجلس الوطني الفلسطيني نائب رئيس الجمعية البرلمانية المتوسطية إلى أن سورية التي تجاوزت أصعب المراحل في حربها على الإرهاب واقتربت من الانتصار النهائي عليه ستبقى فلسطين قضيتها ولا مساومة على حقوق الشعب الفلسطيني.

بدوره أكد قاسم الاستعداد الدائم للتعاون والتنسيق في الاجتماعات الدولية وإيصال الصورة الحقيقية لما تعرضت له سورية من إرهاب ورفض كل ما يمس بعروبة الجولان السوري المحتل.

وفي تصريح للصحفيين أكد قاسم على الموقف الفلسطيني الداعم والمساند لسورية في حربها على الإرهاب مشيراً إلى ضرورة التنسيق الدائم بين المجلس الوطني الفلسطيني ومجلس الشعب السوري في المؤتمرات الدولية وخاصة في الجمعية البرلمانية المتوسطية.

حضر اللقاء السفير أنور عبد الهادي مدير الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية وأمين سر مجلس الشعب خالد عبود.