حريق في سوق تاريخية في إيران

جهينة نيوز

أعلن المتحدث باسم منظمة الطوارئ بمحافظة آذربايجان الشرقية في شمال غرب ايران، عن اصابة 29 شخصا جراء احتراق سوق "ايكي قابيلار" التاريخي في مدينة تبريز مركز المحافظة.

وأوضح المتحدث "وحيد شادي نيا" بحسب ما نقلت عنه وكالة فارس أن المنظمة تلقت نبأ الحريق ليل الاربعاء عند الساعة 22:30 بالتوقيت المحلي( 18:00 ت غ)، وعلى أثره أصيب 29 شخصا، حيث تم نقل اثنين منهم الى المستشفى فيما تلقى البقية العلاج الفوري.

وفي السياق أكد المدير التنفيذي لمنظمة الاطفاء والسلامة ببلدية تبريز، اخماد الحريق كاملا دون وقوع خسائر بشرية، لافتا الى أن الحريق شب عند الساعة 22:15 ( 17:45 ت غ).

يذكر أن سوق تبريز التاريخية، أحدى كبرىات الاسواق المسقوفة في العالم وتعد تحفة معمارية ايرانية، حيث يبلغ طول السوق واحد كيلومتر ومدرج على قائمة الاثار الوطنية.