مجلس الأمن الروسي يناقش الوضع حول الاتفاق النووي مع إيران  

جهينة نيوز

ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي الوضع المحيط بخطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، فيما يتعلق بقرار طهران تعليق تنفيذ عدد من بنودها والوضع في الشرق الأوسط ومسائل أخرى.

وقال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي ديميتري بيسكوف اليوم الخميس: "في الجزء الموضوعي من الاجتماع، تمت مناقشة الوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن برنامج إيران النووي"، مضيفا أيضا أنه "تم التطرق إلى موضوع تصعيد التوتر في الشرق الأوسط".

وأضاف بيسكوف أيضا أنه "جري تبادل للآراء بشأن عدد من المسائل الموضوعية في جدول الأعمال الروسي الداخلي"، مشيرا إلى أن "الرئيس هنأ أيضا المشاركين في الاجتماع بيوم النصر".

المصدر: سبوتنيك