اتهامات تنال من مسلسل" الكاتب"... السيناريو مستوحى من قصة سابقة لكاتب سوري

جهينة نيوز

بعد بدء عرض مسلسل "الكاتب" في بداية شهر رمضان المبارك، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي اتهاما من كاتب السيناريو السوري، خلدون قتلان، لمخرج مسلسل "الكاتب"، رامي حنا، بـ"النهل" من نصّ كان قد كتبه قبل سنوات تحت عنوان "الخونة"، وتعود ملكيته إلى شركة "كلاكيت" للإنتاج.

وقال قتلان في منشور على "فيسبوك" إنّ "الخونة" يقدّم قصة كاتب سيناريو، أطلق عليه اسم جعفر، وهو رجل مصاب باضطراب نفسي، "الشيزوفرينيا"، مضيفاً أنّ "هناك جريمة قتل كانت في بداية الحلقة الأولى، والكثير من التشويق، فالكاتب يغوص في عالم شخوصه ويخلط بين الواقع والخيال"، وأنه "في بعض المشاهد تحاول شخوصه إرجاعه إلى الواقع، للرد على مكالمة هاتفية مثلاً".

وأوضح قتلان أنه أنجز النص وتمتلكه شركة "كلاكيت"، إلا أن "رؤية المنتج العبقري اياد النجار جعلته يحجم عن انتاجه، لكنها لم تمنعه من ارساله إلى بعض المخرجين للاطلاع"، والذين كان من بينهم رامي حنا، الذي، وبحسب قتلان، استعان سابقاً بأحد أشخاص "الخونة" في مسلسله "غداً نلتقي"، حيث أنه حوّل شخصية رجل يمتهن مهنة مغسّل الأموات إلى امرأة، وهي "وردة" (لعبت دورها الفنانة كاريس بشار) وباتت شخصية رئيسية في المسلسل.

واعتبر قتلان أنّ "شهية رامي حنا ما زالت مفتوحة لينهل من نص الخونة، فقدم لنا هذا العام مسلسل الكاتب، الذي بحسب زعمه يعتمد على الفكرة والتكنيك نفسهما. وختم بالقول: "اشكر الله يا أستاذ رامي أن نص الخونة مسجل في دائرة حماية الملكية في سوريا منذ العام 2013، وأشكر الله أن هناك قانوناً يدعى قانون حماية الملكية الفكرية".

وتدور أحداث مسلسل "الكاتب" حول كاتب شهير في أدب الجريمة، يُدعى يونس جبران، يجد نفسه متهماً بجريمة تشبه إلى حدٍ كبير جريمة من نسج خياله أوردها في إحدى رواياته. ويستعين جبران بمحاميته لمساعدته في إثبات براءته، فتتطور العلاقة بينهما لارتباطٍ عاطفي.

والمسلسل من تأليف ريم حنا وبطولة باسل خياط، دانييلا رحمة، ندى أبو فرحات، نقولا دانييال، فادي أبو سمرا وغبريال يمين.