جيش الاحتلال التركي يخلي نقطة مراقبة تابعة له بريف حماة الشمالي الغربي

جهينة نيوز

صرح مصدر محلي بأن الجيش التركي بدأ بإخلاء نقطة مراقبة تابعة له بريف حماة الشمالي الغربي.

وقالت "سبوتنيك" إن مروحيات الجيش التركي بدأت بإخلاء نقطة المراقبة التركية في جبل شحشبو بريف حماة الغربي.

ونقلت عن مصادر محلية في إدلب نفيها سقوط أي قتلى أو جرحى بصفوف الجنود الأتراك في نقطة المراقبة الواقعة بجبل شحشبو بريف حماة الغربي الذي تتقاسم السيطرة فيه عدة تنظيمات إرهابية على رأسها فصيل "حراس الدين" المبايع لتنظيم

"القاعدة" وتنظيم "أنصار التوحيد" المبايع لتنظيم "داعش" الارهابي إضافة إلى بعض الميليشيات الإرهابية الممولة من تركيا.

وأشارت المصادر إلى أن الطيران المروحي التركي نقل اليوم أعدادا من قواته المتمركزة في النقطة المذكورة تمهيدا لإكمال إخلائها خلال الساعات القليلة القادمة.

وأكدت المصادر لـ"سبوتنيك" أن النقطة التركية لم تتعرض لأي قصف صاروخي أو مدفعي من قبل قوات الجيش، موضحة أن ما حصل هو أن ميليشيات الجبهة الوطنية للتحرير المدعومة من تركيا كانت تقوم باستهداف مواقع الجيش السوري من نقاط تمركزها بمحيط النقطة التركية، إلا أن الجيش السوري استهدف تجمعات هذه الميليشيات بضربات دقيقة بالقرب من النقطة التركية التي لم تتعرض لأي استهداف.

وتتقاسم السيطرة على ريف حماة الغربي عدة تنظيمات إرهابية على رأسها "حراس الدين" المبايع لتنظيم "القاعدة" و"تنظيم أنصار" التوحيد المبايع لتنظيم "داعش" وبدرجة أقل، "الحزب الإسلامي التركستاني" إضافة إلى بعض الميليشيات الإرهابية الممولة من تركيا