بالفيديو.. طفل يرقص فرحا بعد تركيب رجل صناعية

جهينة نيوز

انتشر فيديو قصير على مواقع التواصل الاجتماعي يرصد لحظات فرح طفل افغاني بعد تركيب طرف صناعي له.

وفي التفاصيل، فقد صوّرت الطبيبة ميلغارا رحيمي، الطفل أحمد سيد رحمن ابن الخمس سنوات بكاميرا هاتفها، ونشرت مقطع الفيديو على فيسبوك، ثم نشره حساب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وبحلول يوم الاثنين جال هذا المقطع القصير العالم

ويرصد الفيديو ردة فعل احمد بعد تركيب طرف صناعي له حيث راح يرقص فرحاً على وقع أنغام أغنية أفغانية، مودعاً عجزاً رافقه منذ أن كان في الأشهر الثمانية من عمره، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وكان أحمد قد أصيب برصاصة عندما كان يبلغ من العمر 8 أشهر خلال قتال في قريته بين طالبان والقوات الأفغانية التابعة للحكومة، وعلى مدى السنوات الأربع الماضية، تم تركيب العديد من الأرجل اليمنى الصناعية له، إلى أن كانت الخاتمة السعيدة قبل أيام قليلة.

أما تعليقاً على انتشار الفيديو بشكل واسع، فما كان من أحمد إلا أن قال ببراءة الأطفال وتعجبهم يوم الثلاثاء: “هذا أنا.. انظروا هذا أنا…” وركض ليريه لوالدته والممرضات الأخريات في المركز!

إلا أن أحمد ورغم شهرته، وتقاطر وسائل الإعلام خلال اليومين الماضيين من أجل إجراء مقابلات معه ومع أمه، لا يزال يعاني في بلد لم يشفَ بعد من التفجيرات اليومية.

وبعد انتشار فيديو رقص الطفل على منصات التواصل الاجتماعى، انهالت التعليقات المتضامنة معه، حيث تفاعل معه المدونين، وقالت برديس: "حفظه الله وشافاه، الحمد لله على كل حال، لكن ما ذنب البراءة؟"، فيما قالت حنان كمال: "ما شاء الله، الله يفرحه دائما ويلطف بباقى المصابين"، بينما قالت شموس: "أتمنى لكل طفل يحتاج إلى تركيب طرف أن يحصل عليه ويفرح كفرحة هذا الطفل الجميل".

وتابع خالد بن ناصر: "كأنه يملك الدنيا وما فيها، الحمد لله"، وقالت مدونة: "حبيبى الله يجعل حياته فرح ولا يشوف شيء تانى يوجعه، وجع لى قلبى"، وقال محمد كيلانى: "أجمل فرحها رأيتها".