بإعلانٍ ساخرٍ باعت فستان زفافها بعد عشرة ايام من انفصالهما

جهينة نيوز

قرّرت عروس بيع فستان زفافها في إعلان ساخر بعد أن عثرت على صور لزوجها السابق يحتضن امرأة أخرى في سيارة يُعتقد أنها حبيبته الجديدة، بعد عشرة أيام فقط من انفصالهما، بحسب موقع "الميترو" البريطاني.

أدرجت بلوسوم داف الثوب الأبيض على أنه "في حالة ممتازة، على عكس زواجها" مع صورة لها في صفحة بيع في "فيسبوك" الأسبوع الماضي.

أدرجت داف الفستان الأبيض، بـ30 جنيهًا إسترلينيًا، ذاكرةً أنّه يصلح ارتداؤه أثناء غسل الصحون أو ركوب القطار أو في الحانة لتناول المشروبات. زعمت الفتاة البالغة من العمر 25 عامًا أن "الحظّ السيّئ أزيل عنه من خلال التنظيف الجاف باهظ الثمن"، وأنها الآن "أكثر سعادة وثقة". وعند التواصل مع الشريك السابق العاطل عن العمل للتعليق، قال مارك (25 عامًا) إن الزواج من بلوسوم كان "أكبر خطأ اقترفه في حياته".

أقام الزوجان حفل زفاف حميمًا في أحد مكاتب التسجيل في مدينة كامبردجشاير البريطانيّة في شهر آذار، وحضره فقط أفراد العائلة والأصدقاء المقربون. وبعد ذلك ظهرت الخلافات وتطوّرت سريعًا إلى أن بات الزوجان يتجادلان يوميًا، فقررا الإنفصال بعد أقل من شهرين على الزواج. وبعد 10 أيام فقط من انفصالهما، أطلع أحد أصدقاء بلوسوم صورة لمارك وهو يحتضن امرأة أخرى، يُعتقد أنها صديقته الجديدة.

لم تبِع بلوسوم الفستان بعد، وهي تفكّر الآن التبرع به لجمعية خيرية تصنع فساتين للأجنّة المتوفّين.