"اليويفا" يعلن الأهداف المرشحة لجائزة الأفضل في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

جهينة نيوز

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا"، اليوم الخميس، عن الأهداف الأربعة المرشحة للفوز بجائزة أفضل هدف في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

والأهداف المرشحة هي:

1- هدف الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني (الثالث) في شباك ليفربول الإنجليزي في مباراة الذهاب التي انتهت بثلاثية نظيفة للبلوغرانا.

2- هدف المغربي حكيم زياش نجم أياكس أمستردام الهولندي (الثاني لفريقه) في شباك توتنهام هوتسبير الإنجليزي في مباراة الإياب التي انتهت لصالح الفريق الإنجليزي (3-2).

3- هدف البرازيلي لوكاس مورا لاعب توتنهام (الثاني لفريقه) في مرمى أياكس.

4- هدف البلجيكي ديفوك أوريجي مهاجم ليفربول (الرابع) في مرمى برشلونة في مباراة الإياب التي انتهت برباعية نظيفة للريدز.

وسيكون نهائي دوري أبطال أوروبا إنكليزيا خالصا بعد تأهل كل من ليفربول وتوتنهام للنهائي على حساب كل من برشلونة وأياكس على الترتيب، وستقام المباراة النهائية للبطولة القارية في 1 يونيو المقبل، على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.

المصدر: ChampionsLeague/twitter