تدمير أوكار لإرهابيي “النصرة” في بلدتي الهبيط وقلعة المضيق بريفي حماة وإدلب

جهينة نيوز

دمرت وحدات الجيش العاملة في ريف حماة بضربات مركزة أوكارا وتحصينات للإرهابيين في إطار ردها على خروقات المجموعات الإرهابية لاتفاق منطقة خفض التصعيد.

وأفادت وكالة سانا بأن وحدة من الجيش نفذت ضربات دقيقة على أوكار وتجمعات لتنظيم جبهة النصرة في بلدة قلعة المضيق بالريف الشمالي ما أسفر عن القضاء على العديد من إرهابييه وتدمير مواقع محصنة وأسلحة وذخيرة.

وفي ريف إدلب الجنوبي دمر الجيش برمايات مكثفة أوكارا لإرهابيي تنظيم جبهة النصرة في بلدة الهبيط وأوقعت العديد منهم قتلى ومصابين.

ودمرت وحدات من الجيش أمس عربة مفخخة للمجموعات الإرهابية على أطراف بلدة كفر نبودة في ريف حماة الشمالي وعددا من أوكارهم وعتادا وذخيرة لإرهابيي “جبهة النصرة” وأوقعت بينهم قتلى ومصابين في قرية الهبيط بريف إدلب الجنوبي.