تعرفوا على أجور الفنانين في إعلانات شهر رمضان

جهينة نيوز

كشفت تقارير عن رواتب النجوم في إعلانات شهر رمضان 2019، حيث تواجد به عدد من نجوم الفن وكان أبرزهم عمرو دياب محمد رمضان وتامر حسني ونانسي عجرم

بالإضافة إلى النجم الأمريكي فان دام الذي ظهر في إعلان أقوى كارت في مصر بجانب النجم محمد رمضان لشركة اتصالات مصر.

كما استعانت شركة اتصالات مصرية بالفنان عمرو دياب في إعلانها الرمضاني والذي احتل المركز الأول من حيث الراتب، وجاء خلفه فان دام.

واستعانت شركة اتصالات أخرى بالفنان تامر حسني في الإعلان الرمضاني الخاص بها وحصل على المرتبة الخامسة وكانت النجمة نانسي عجرم بجانبه وحلت في المرتبة الرابعة.

وذكرت التقارير بأن ظهور عمرو دياب على شاشات التلفاز تتطلب راتب كبير، حيث حصل أعلى أجر كالعادة في إعلانات رمضان 2019 بدون منازع حيث تقاضى الهضبة من الإعلان أجرا 1 مليون و 300 ألف دولار أمريكي أي ما يزيد عن الـ 22 مليون جنيه مصري.

أما فاندام الذي حلّ بالمرتبة الثانية فنال750 ألف دولار ما يعادل 12 مليون جنيه مصري في حين تقاضى محمد رمضان 7 مليون جنيه مصري ليحل بالمرتبة الثالثة لتأتي نانسي عجرم بالمرتبة الرابعة وتنال 6 مليون جنيه مصري ليبقى تامر حسني في المرتبة الخامسة ويتقاضى 3 مليون و500 ألف جنيه مصري