وائل نور يتصدر البحث على جوجل

جهينة نيوز

تصدر الفنان الراحل وائل نور مؤشر البحث جوجل في مصر بعد ساعات من ظهوره ضمن أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "شقة فيصل" الذي يذاع على قناة "إم بي سي مصر".

وكان وائل نور شارك في المسلسل قبل رحيله عام 2016، ولم يستطع استكمال التصوير، وتأجل عرض المسلسل 3 أعوام، ليعرض في رمضان الجاري.

وأصر صناع العمل على عدم حذف مشاهد وائل نور من المسلسل، ففوجئ المشاهدون بمشاركته في المسلسل رغم رحيله منذ 3 أعوام، ما أدى لتصدره جوجل اليوم.

"شقة فيصل" بطولة كريم محمود عبد العزيز وآيتن عامر وأحمد فتحي ونسرين إمام، وإخراج شيرين عادل.