عقد جديد لتطوير معقل ريال مدريد

جهينة نيوز

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم أن شركة إف.سي.سي للتشييد وأعمال البنية التحتية نالت عقدا لإصلاح ملعب برنابيو الخاص بالنادي الملكي.

وجاء في بيان للنادي الملكي أن الشركة التي يملك رجل الأعمال المكسيكي كارلوس سليم أغلبية أسهمها ستبدأ العمل فورا مع تجنب إحداث أي اضطراب للمباريات على أن يكتمل المشروع بحلول أغسطس 2022.

وذكرت صحيفة سينكو دياز الإسبانية أن قيمة العقد تبلغ نحو 475 مليون يورو ما يعادل 532 مليون دولار.

وأعلن ريال مدريد الشهر الماضي أنه حصل على قرض بقيمة 575 مليون يورو لتمويل خططه لإقامة "ملعب رقمي للمستقبل".

المصدر: رويترز