ترامب: الصين أجهضت الصفقة خلال المفاوضات التجارية

جهينة نيوز

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن الصين أجهضت الصفقة خلال المفاوضات التجارية.

وقال ترامب أمام حشد من أنصاره في فلوريدا: "هل تلاحظوا الرسوم الجمركية التي ندخلها. لأنهم أجهضوا الصفقة".

وأشار ترامب إلى أن نائب رئيس الوزراء الصيني سيزور الولايات المتحدة اليوم الخميس، مؤكدا، "لكن، أجهضوا الصفقة، لا يمكنهم القيام بذلك، سيدفعون الثمن، سنرفع الرسوم الجمركية ولن نتراجع (عن حجم الرسوم)".

هذا وقد غرد ترامب على تويتر نهاية الأسبوع الماضي، بتصعيد الحرب التجارية ضد بكين ورفع الرسوم الجمركية على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار، إضافة إلى استهداف بضائع أخرى بمئات المليارات قريبا.

وقال ترامب في تغريدة أخرى على "تويتر" إن "الولايات المتحدة خسرت لسنوات عديدة من 600 مليار إلى 800 مليار دولار سنويا في التجارة، مع الصين نخسر 500 مليار دولار (سنويا). آسف، لن نقوم بذلك بعد الآن".

وجاء قرار ترامب بعد أن قدم الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر تقريرا لا يبعث على تفاؤل بشأن المحادثات، حيث ذكر أن الصين تتراجع عن بعض التعهدات السابقة.

ويسعى ترامب إلى خفض العجز التجاري بين الولايات المتحدة والصين، مع فتح الأسواق الصينية بشكل أوسع أمام البضائع الأمريكية، ودفع بكين إلى إدخال تشريعات لوقف الاستفادة بشكل غير شرعي من التكنولوجيات الأمريكية، وسرقة الملكية الفكرية.