معهد البحوث الصيدلانية يعاود إنتاج مصول لدغات العقارب والأفاعي!

جهينة نيوز

أكدت مصادر مطلعة أنه تم البدء بإنتاج حاجة سورية من مصول لدغات العقارب والأفاعي بدءاً من مطلع هذا الشهر أيار، بعد توقفه عند العمل مدة عام كامل.

وأضاف المصدر أنه سيتم تأمين الحاجة التي قدرتها وزارة الصحة بنحو 5 آلاف جرعة مصل ضد لدغات الأفاعي، ونحو 3 آلاف جرعة مصل ضد لدغات العقارب لهذا العام، وذلك بشكل تدريجي.

نشير إلى أن إنتاج سورية من المصول المضادة للدغات توقف منذ نيسان العام الماضي عقب القصف الأمريكي- الفرنسي- البريطاني لمعهد البحوث الصيدلانية في مركز الدراسات والبحوث العملية الوحيد بإنتاج هذه المصول، وكان المركز يؤمن حاجة سورية منذ 1992 ويقدم التموين المطلوب لكل المشافي، ومن ثم يصدّر الفائض إلى الأسواق الخارجية في كل من لبنان والأردن والعراق، ولكن منذ تاريخ العدوان على المركز توقف الإنتاج، وتراجعت مخصصات المشافي، ففي محافظة اللاذقية تراجعت الكميات التي تحصل عليها من 1300 أمبولة إلى النصف خلال العام الماضي، ولم يتسلموا أي كميات خلال هذا العام.

وأضاف أحد الأطباء في محافظة اللاذقية أن عدد الحالات التي راجعت المشفى الوطني في اللاذقية وصل إلى سبعة أشخاص تعرضوا للدغات أفاعي، وأنه من لطف الأقدار أن تلك اللدغات لم تكن من الحالات الشديدة، ففي الحالات الشديدة يحتاج الملدوغ ما لا يقل عن خمس أمبولات، في حين المتوافر من مصول كان لا يتجاوز الأربع، وأن عدم حصول الشخص الذي يتعرض للدغ على المصل المضاد في الحالات الشديدة يتسبب بوذمة شديدة قد تحتاج تداخلاً جراحياً، وقد تتطور الأعراض إلى قصورات متعددة تصبح مميتة.

وأضاف المصدر أنه يجري العمل حالياً على إعادة فتح سوقي الأردن ولبنان لتأمين حاجتهم من هذه الموصول التي يكثر الطلب عليها من هذه الدول بسبب فعاليتها الجيدة كما أكد المصدر.