أبراج يوم الخميس مع سمر عمران

مولود ٩/ ٥: دائما بمرحلة الجد الحقيقية، قادر على الانطلاق من الصفر وتحويل طاقاته باتجاه إيجابي، يراهن على موهبة شفائية تساعد على شفاء جروحه بسرعة، يلبي كل أحلامه وتوقعاته، يعرف كيف تتبدل معه الاشياء بين ليلة وضحاها، يتقدم بخطى أقل ما يقال عنها جبارة وقادرة على إيقاظ كل القدرات الكامنة، البعض يكرسون أنفسهم لقضية انسانية، شخص جذاب يجيد فن الاقناع لايعاني من الارتقاء ماديا او معنويا

، يبحث عن الحب والسعادة، يستعيد توازنه العاطفي، تعينه هذه السنة على تهدئة الأشواق وتبريد علاقاته الواهية، يعبر بصورة أفضل، احتفاظ بدرب الحب الذي يحتاجه لحياة سليمة، إيجاد الوضع الأفضل والأكثر ملاءمة، فكر جيدا قبل الاقدام على اي خطوة، ميراث وعقارات، لا تتردد اطلق العنان

الحمل: هادئ ومتعب بعض الشيء، مشاكل عائلية، تعاني من ارهاق نفسي وقد تسمع عتاب او لوم بسبب إهمالك، الجو العائلي فيه أولويات، انتبه واتبع حدسك، تشعر باللا استقرار، تخصص فترة لإعادة أمورك العائلية، قرب المسافة بينك وبين عائلتك، نظرة ابتسامة لقاء وثابر على هذا المنوال

الثور: تبدأ نهارك متفائل تأثيرات خارجية تدور لصالحك وتصب في مسارك، نشاط اتصالات ولقاءات اخبار معاملات وسفر، تجد حلول لخلافات وأزمة عالقة، لا تصمت على مضض، مواعيد استثنائية، تحقق انجازات، تنطلق باكرا، يوم يتعلق بالابحاث والدراسات، رتب اوضاعك وتكيف مع الجديد

الجوزاء: بمقدورك ان تترقب النهار، تغييرات على صعيد الامور المالية، القمر ببيت مالك، رتب اوضاعك واوراقك وصحح الشوائب ولا تأخذ قرار قبل الاستشارة، لا تضيع الفرصة هناك تحرك باتجاه الامور المالية، انت بحاجة لمراقبة لمتطلباتك الاساسية

السرطان: تتمتع بقدرة لا بأس بها دون كلل او تأفف، تستعيد حماستك وترتفع الحظوظ، فترة ممتازة لتوسيع دائرة تحركاتك الممتازة، تفتح صفحة جديدة، لا توجه اتهام للغير، تخاطر وتواصل اجمل مع الاخرين لان القمر عندك

الأسد: يوم متعب ومتناقض بالمواقف، اعتمد على خبرتك في تنفيذ الأعمال وابق ضمن دائرة الهدوء واسترخ وشاهد التلفزيون وانتظر حتى يكون القمر ببرجك، خمول وإحباط يحتاجان للصبر، لتكن ثقتك بنفسك كبيرة، انتبه لصحتك وغذائك، فترة صعبة واستفزازية واجها باعصاب باردة، كرر الاشياء اكثر من مرة لان القمر ببرج السرطان

العذراء: نهار للصداقات، والاماني التي تحلم بها، تحققها وتكون نقطة تحول بحياتك، استغل هذا النهار، من الحكمة عدم الالحاح على الاحبة، لاتعمل خلافات لان الاصدقاء حولك، لا تأخذ قرار لان الفترة ثمينة، دعوات واجتماعات لقاءات

الميزان: تطل بنهار كله عمل لتوظف إمكانياتك وتضبط طبعك المستنفر، قلل من إصدار الأوامر، تتحمل المسؤولية، حاول ألا تهدم ما بنيت، فترة صعبة واستفزازية وتتجاوز المحن بأعصاب باردة لا سيما مع المسؤولين ولا تخالف التعليمات ولا تنفعل وابحث عن السلام والهدوء، لا تتوهم واثبت جدارتك امام المسؤولين

العقرب: نهار إيجابي ومميز يحمل لك إشراق وحيوية، تتوصل بعد جهد إلى إحياء علاقة عمل مع أحد النافذين، يوم للاخبار الجديدة والأجواء مهيئة لك لتنهي بعض الغموض، حاول أن تتحفظ على كل ما تعرفه، نهار يخص سفر وتنهي اوضاعك، يجلب لك حظوظ جنيلة على مختلف الاصعدة، لا تهدد استقرارك العام، حظوظ في الطريق بسبب الاتصالات

القوس: تطرح أفكار جديدة تثير إعجاب المحيطين بك، نجاحات وفرصة للدخول بمناقاشات مهمة، وتتعلم مهارات جديدة، تنتصر على خصم او منازع وتسجل تطور لصالحك، امورك بليونة، لا تبالغ بمواقفك، تجنب المواجهة، امر مالي مشترك، استثمارات وتشعر بقمة السعادة بسبب امور مالية بحياتك

الجدي: نهار صعب، غدا افضل، لا تتذمر ولا تتشاكل مع من هم حولك.ظ حاول حماية موقعك وعلاقاتك واستثماراتك، احم موقعك واستقراراتك كي لا. تهدر كل ما حققت، ابتسم حتى لو كان هناك عراقيل عابرة تعيقك، لا تتهور الخصم ليس اقوى منك، ابتعد عن البلبلة

الدلو: الاجواء أكثر ايجابية، لا تتكاسل لانك تسرع للعمل دون مماطلة واعذار، تلاقي صدى طيب لأعمالك، بعضها يعمل لك اشمئزاز، تظهر مسؤولية طارئة، لا تترك صدى سلبي لان العمل كثير، تاخذ عمل احد او تعمل عمل اضافي خذ استراحة من وقت لاخر

الحوت: تطرح أفكار جديدة فيها اعجاب، تنجز الكثير وتبرع بمجال اختصاصك، تسلب الاضواء عن جدارة لان الحظ لك، تتلقى افراح وهدايا، الحظ حليفك يدفعك لظرف مناسب، الكثيرون يحسدونك اليوم، فرصة فيها معنوي او مادي، تعترف للاحبة بسر، لا تتوتر حل لخلافات