واشنطن تكشف موعد خروجها من أفغانستان

جهينة نيوز:

صرح رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، جوزيف دانفورد، بأن الولايات المتحدة ستحتاج إلى وجود قواتها في أفغانستان طالما ظل "التمرد" في البلاد مستمرا.

وقال دانفورد خلال جلسة استماع في الكونغرس، اليوم الأربعاء بحسب رويترز: "أعتقد أننا سنحتاج إلى إبقاء قوة لمحاربة الإرهاب ما دام التمرد في أفغانستان مستمرا".

وتجدر الإشارة إلى أن القوات الأمريكية موجودة على أراضي أفغانستان منذ نحو 18 عاما بدأتها بمزاعم قتال تنظيم القاعدة الذي إنتشر في العالم بعد الحرب المزعومة فيما تقول تقارير صحفية أن السبب الحقيقي لاحتلال افغانستان هو مد خطوط غاز و نفط من تركمانستان الى باكستان عبر أفغانستان.