قبيل زيارته الى موسكو ..بومبيو يدعو لعدم السماح لروسيا باستكمال خط غاز "التيار الشمالي 2"

جهينة نيوز:

قال وزير خارجية الأمريكي مايك بومبيو أثناء محاضرة ألقاها في لندن، إنه ينبغي على الولايات المتحدة ألا تسمح لروسيا بمواصلة تنفيذ مشروع خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2".

ونقلت وسائل إعلام روسية عن بومبيو، قوله: "تريد روسيا استكمال المشروع من أجل استخدام الطاقة كأداة ضغط على أوروبا. يجب ألا نسمح لها بالاستمرار في تنفيذ المشروع".

وفي وقت سابق، قال بومبيو، متحدثًا أمام الكونغرس، إن واشنطن لم تنجح في محاولة إقناع أوروبا بعدم المشاركة في بناء مشروع "التيار الشمالي — 2".

وفي 3 أيار / مايو الجاري، أكد السفير الأمريكي لدى ألمانيا، ريتشارد غرينيل، إمكانية فرض عقوبات على الشركات الألمانية بسبب مواصلة المشاركة في المشروع.

يذكر أن مشروع "نورد ستريم —2" يتضمن بناء خطين لخطوط أنابيب الغاز بقدرة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا.

ومن المخطط بناء خط الأنابيب الجديد بجوار "التيار الشمالي" وقد وافقت الحكومة السويدية في وقت سابق، على طلب شركة "نورد ستريم 2 إي جي" بناء "التيار الشمالي-2" في المنطقة الاقتصادية للبلاد في بحر البلطيق.

سبوتنك