واشنطن: ترامب يقترح صراحة عقد لقاء مع قيادة إيران .. و يفرض عقوبات جديدة عليها

جهينة نيوز:

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسوما تنفيذيا يفرض بموجبه عقوبات من طرف واحد على إيران، تستهدف قطاع المعادن للجمهورية الإسلامية. و ذلك بعد أن أعلن البيت الأبيض في وقت سابق رغبة ترامب بلقاء مع القيادة الايرانية.

وذكر البيت الأبيض أن العقوبات الأمريكية ستؤثر على إنتاج الحديد والصلب والألمنيوم والنحاس في إيران، وذلك بحسب مرسوم ترامب، الصادر مساء اليوم الأربعاء.

وأفاد البيت الأبيض بأن مرسوم ترامب الجديد يقضي بأن توجه العقوبات الأمريكية الجديدة ضد الشركات المصنعة وأصحاب إنتاج المعادن في إيران، فضلا عن أولئك الذين يتاجرون بالمعادن من إيران.

ويذكر المرسوم أن العقوبات موجهة ضد الشركات المصنعة ومالكي إنتاج المعادن في هذا البلد، وكذلك ضد أولئك الذين يتاجرون بالمعادن من إيران. وقد يتم حظر أصولهم في الولايات القضائية الأمريكية بقرار من وزارة الخزانة للولايات المتحدة.

و في وقت سابق من اليوم ذكر البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يقترح صراحة عقد لقاء مع القيادة الإيرانية لإقناعها بتغيير تصرفاتها بحسب تعبير البيت الابيض.

وقالت مديرة مجلس البيت الأبيض للأمن القومي لشؤون الشرق الأوسط، فيكتوريا كوتس، في مؤتمر صحفي عقد، اليوم الأربعاء، عبر الهاتف: "مقترحات الرئيس ترامب بشأن إجراء لقاءات مع النظام الإيراني صريحة، وهو يأمل في أن يقبلوها ويبدأوا بناء المستقبل الذي يستحقه الشعب الإيراني".