بزمن قياسي .. الجيش العربي السوري يحرر مدينة كفرنبودة

جهينة نيوز:

افاد مصدر ميداني بدخول وحدات الجيش العربي السوري الى مدينة كفرنبودة شمال غرب حماة رغم زج الارهابيين بالسيارات المفخخة التي يقودها الانتحاريين بعملية نوعية لم تستغرق ساعات.

و في ذات السياق أقرت تنسيقيات الارهابيين بدخول القوات السورية الى المدينة التي كانت تحتلها فصائل جيش العزة الارهابي الموالي لتنظيم جبهة النصرة الارهابية, هذا و إعترف إعلام النظام التركي أيضاً بدخول القوات السورية الى مدينة كفرنبودة .

و يذكر أن إقتحام و تحرير المدينة جرى بشكل خاطف و لم تستغرق المعركة أكثر من ست ساعات .