لافروف: حديث واشنطن عن القضاء على النفوذ الإيراني ليس واقعي و لا فرصة له

الأربعاء, 8 أيار 2019 الساعة 19:24 | سياسة, عالمي

لافروف: حديث واشنطن عن القضاء على النفوذ الإيراني ليس واقعي و لا فرصة له

جهينة نيوز:

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أنه من غير الواقعي انتظار خروج الإيرانيين من سوريا تحت ضغط واشنطن على طهران.

وفي ختام محادثات أجراها مع نظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، في موسكو، اليوم الأربعاء، قال لافروف: "نسمع من الولايات المتحدة تصريحات منتظمة عن ضرورة القضاء على أي نفوذ إيراني، سواء في سوريا أو في المنطقة بأسرها. ومن الواضح للجميع أن ذلك (المطلب) ليس واقعيا ولا فرص له أن يعد سياسة جدية".

وتابع الوزير الروسي قائلا: "كل دولة، أكانت إيران أو السعودية أو أي دولة أخرى لها وزن في منطقتها، مهتمة بالتأثير على عمليات تجري في محيطها. والمهم أن يتحقق هذا التأثير بصورة شرعية وشفافة وبما يتماشى مع القانون الدولي. وهذه هي المبادئ التي سيرتكز إليها وجود إيران، شأنها شأن روسيا الاتحادية، في الجمهورية العربية السورية"، مشيرا إلى أن إيران تلقت دعوة من الحكومة الشرعية السورية وأن موسكو وطهران تساعدان دمشق في مواجهة الإرهاب.

تاس


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