القوات السورية و الروسية قامت بتصفية الارهابيين الذين قصفوا حميميم

الأربعاء, 8 أيار 2019 الساعة 19:20 | شؤون محلية, أخبار محلية

القوات السورية و الروسية قامت بتصفية الارهابيين الذين قصفوا حميميم

جهينة نيوز:

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا القضاء على مجموعة من المسلحين أطلقت قذائف صاروخية على قاعدة "حميميم" الروسية بسوريا.

وقال رئيس المركز الروسي للمصالحة اللواء، فكتور كوبتشيشين، في بيان له اليوم الأربعاء، إن "القوات الجوية الفضائية الروسية ومدفعية القوات الحكومية السورية قامتا بتدمير مواقع عناصر الجماعات الإرهابية".

وأشار كوبتشيشين إلى أن المسلحين أطلقوا، اليوم الأربعاء، من داخل منطقة خفض التصعيد في إدلب، 12 قذيفة صاروخية، تم إسقاط جميعها بوسائل الدفاع الجوي.

وأكد كوبتشيشين عدم وقوع إصابات أو دمار جراء القصف.


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