الصين: إيران تنفذ التزاماتها النووية بالكامل وسنحمي مصالح شركاتنا بشكل حاسم

جهينة نيوز:

أعلن المتحدث باسم الخارجية الصينية، غين شوانغ، أن إيران تنفذ التزاماتها تجاه الاتفاق النووي بالكامل في الوقت الراهن، وأن الصين ستحمي مصالح شركاتها في إيران بشكل حاسم.

وقال المتحدث في إحاطة تعليقا على تصريحات الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني، الذي قال فيها إن طهران أرسلت، اليوم الأربعاء، خمس رسائل إلى الدول الأعضاء في الاتفاق النووي الإيراني بشأن تعليق تنفيذها لبعض الالتزامات: “إيران تقوم في الوقت الحالي بالوفاء بجميع التزاماتها تجاه الصفقة النووية”.

وأضاف المتحدث: “الصين تعارض بشدة فرض عقوبات من جانب واحد على إيران، نأسف لتصرفات الولايات المتحدة، التي تؤدي إلى تصعيد الوضع حول البرنامج النووي الإيراني”، كما أكد على أن الصين ستحمي مصالح شركاتها في إيران بشكل حاسم.

وقال المتحدث: “حماية وتنفيذ خطة العمل الشاملة — مسؤولية مشتركة لجميع الأطراف. نحن ندعو الجميع لذلك. كما ندعو جميع الأطراف للحفاظ على ضبط النفس، وتعزيز الحوار لتجنب تصعيد الوضع. ستحافظ الصين على اتصالاتها مع جميع الأطراف، وستبذل الجهود لحماية وتنفيذ الاتفاقية”.