زياد النخالة: ساعات فصلتنا عن قصف تل أبيب، والمعركة الكبرى قادمة لا محالة

جهينة نيوز:

قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة، إن المعركة الكبرى قادمة مع العدو الصهيوني، مشددًا أنه كان سيفصلنا عن قصف تل أبيب ساعات قليلة في حال استمرار المعركة الأخيرة،.

وأضاف النخالة، في لقاء عبر قناة الميادين أن “إسرائيل” تعمدت استهداف المدنيين في مسيرة العودة ما اضطرنا للرد بقنص الجنود”، مبينا أن التصعيد الأخير في غزة يعتبر مناورة بالذخيرة الحية استعدادا للمعركة الكبرى مع الاحتلال التي نراها أتية لا محالة.

وأكد، أنه يوجد اتفاقات ضمنية بين قوى المقاومة الفلسطينية بالرد على اعتداءات الاحتلال فورًا، مشيرًا إلى أن الجهاد الإسلامي وحماس أخذا قرارا مشتركا في القاهرة لتفعيل غرفة العمليات المشتركة للرد على جرائم الاحتلال.