أسعار النفط ترتفع مع استمرار انخفاض المعروض في الأسواق

الأربعاء, 8 أيار 2019 الساعة 15:12 | اقتصاد, اقتصاد عالمي

أسعار النفط ترتفع مع استمرار انخفاض المعروض في الأسواق

جهينة نيوز

ارتفعت أسعار النفط اليوم وسط شح الأسواق بفعل العقوبات الأمريكية الأحادية على إيران وفنزويلا فضلا عن تخفيضات المعروض من جانب المنتجين في الوقت الذي ارتفعت فيه واردات الصين من الخام إلى مستوى قياسي في شهر نيسان المنصرم.

ووفقا لوكالة رويترز فقد ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس 56 سنتا لتسجل 96ر61 دولارا للبرميل فيما سجلت عقود خام برنت 31ر70 دولارا للبرميل بزيادة 43 سنتا عن الإغلاق السابق.

وبحسب محللين فإنه وفي ظل العقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا ستبقى أسواق النفط العالمية تعاني من شح في المعروض وبالتالي فإنها مرشحة للارتفاع بشكل أكبر.


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